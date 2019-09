19 settembre 2019- 14:52 Milano: cresce settore car sharing e veicoli elettrici, 775 imprese in città

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Cresce il settore del car sharing e della mobilità elettrica a Milano. Ci sono infatti 775 imprese a Milano su 2 mila in Lombardia e 15 mila in Italia. Nei settori coinvolti, tra fabbricazione di batterie, apparecchiature elettriche per autoveicoli, impianti elettrici per alimentare auto, noleggio di autoveicoli leggeri e di bici ci sono 16 mila gli addetti milanesi su un totale regionale di 32 mila e nazionale di 87 mila. A Milano il fatturato si aggira sui 2,6 miliardi su 6 miliardi lombardi rispetto ai 20 miliardi nazionali. Nel settore la prima città è Roma con mille imprese (+3% in un anno), seguita da Milano con 775 (+1%), Napoli con 726 (+4%), Torino con 517. Poi ci sono Bari (446), Catania (374, +7%), Salerno (335, +4%), Brescia (332). Questo è quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del Registro delle imprese al secondo trimestre 2019.“L'obiettivo della sostenibilità - spiega Marco Accornero, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - attraversa in modo trasversale tutte le azioni della Camera di commercio, dai bandi di contributo per imprese che investono nella tutela dell'ambiente all'azione di sensibilizzazione che ci vede in prima linea nel promuovere una cultura della sostenibilità. E ancora una volta è Milano a guidare questa innovazione con le sue mille imprese e un giro di oltre due miliardi di euro. Numeri non solo strettamente legati all'elettrico, ma anche allo sharing, che con suoi parchi auto sempre più elettrici promuove questo cambiamento sia da un punto di vista culturale che di incentivo a investimenti strutturali”.“Promuovere la cultura dell’elettrico e della mobilità elettrica è investire su nuove professionalità - sottolinea Massimo Ferlini presidente di Formaper, Azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Per questo siamo impegnati a contribuire attivamente allo sviluppo di competenze sempre allineate con le nuove sfide, è al fianco degli operatori del settore con attività di approfondimento, supporto e formazione di figure professionali che saranno sempre più chiamate a reinventarsi, adeguando le proprie abilità alle innovazioni in atto: meccanici che diventeranno meccatronici. Da qui il titolo del convegno che si propone come momento di condivisione e scambio di preziose informazioni e strategie".