MILANO: CRIMINALITà E SPACCIO, CHIUSO UN BAR IN ZONA CORVETTO

21 giugno 2017- 17:11

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Criminalità e spaccio: sospesa la licenza a un bar della zona Corvetto di Milano. Il provvedimento rientra nel piano di prevenzione e controllo del territorio disposto dal questore Marcello Cardona, per monitorare i locali pubblici e contrastare i fenomeni di criminalità.Lo scorso 14 marzo, a seguito del controllo svolto dagli agenti del commissariato Scalo Romana, all'interno del bar era stato arrestato un cliente con precedenti di polizia trovato in possesso di 26 grammi di hashish suddivisi in nove dosi pronte per la vendita. Nel corso dello stesso controllo, i poliziotti avevano identificato anche altri tre avventori, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, uno dei quali risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Successivamente, il 29 aprile, è stata indagata per il reato di ricettazione anche una dipendente del locale, trovata in possesso di un cellulare risultato rubato qualche giorno prima. E il 17 maggio, infine, gli agenti hanno identificato all’interno del bar sette persone, sei delle quali con precedenti penali e di polizia, alcune anche per spaccio di sostanze stupefacenti oltre che per reati contro il patrimonio.Il bar era già stato destinatario di quattro provvedimenti di sospensione della licenza, due dei quali sotto una precedente gestione, per fatti analoghi. Alla luce di questo, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi criminosi presso il locale, ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, il questore ha emesso il provvedimento con l'obiettivo di fornire un forte segnale di presenza e attenzione.