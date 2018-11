18 novembre 2018- 13:15 Milano: da case popolari a 'smart home', si parte da quartiere Chiaravalle (2)

(AdnKronos) - Gli interventi saranno eseguiti senza la necessità di trasferimento per gli inquilini in altri alloggi e inizieranno dalla sistemazione del cappotto, con l’applicazione del materiale isolante sulle facciate esterne dei palazzi capace di diminuire gli scambi di calore tra interno ed esterno. Le prestazioni del sistema scelto per l’isolamento termico a cappotto permetteranno di ridurre le dispersioni termiche e quindi di contenere i consumi energetici. L'operazione sarà conclusa con la sostituzione dei serramenti e della caldaia con un sistema centralizzato. Sulle finestre e porte finestre delle facciate esterne verranno installati sistemi di oscuramento a lamelle orientabili, che permetteranno il controllo della luce naturale migliorando il comfort visivo all’interno degli appartamenti e il loro isolamento. Oltre alle valvole termostatiche per i radiatori, che consentiranno di ottimizzare l’uso del riscaldamento, sul ballatoio verrà installato un conta-calorie con lo scopo di monitorare l’effettivo consumo di energia per ogni appartamento. Il sistema di illuminazione delle zone comuni e delle aree esterne sarà sostituito da corpi illuminanti dotati di lampade a led a basso consumo energetico e di lunga durata.Attraverso appositi sensori, rilevatori ambientali e contacalorie del riscaldamento e dell’acqua calda posati negli alloggi, sarà periodicamente monitorata la risposta dell’edificio e dei singoli alloggi rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento. Per aumentare ulteriormente l’efficienza energetica dell’edificio sono previste le installazioni di un impianto fotovoltaico e di uno solare termico sulla copertura, che consentiranno di produrre ed utilizzare energia elettrica pulita sfruttando quella solare.