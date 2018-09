22 settembre 2018- 13:30 Milano: da Comune 7 mln per riorganizzazione servizi per senzatetto (2)

(AdnKronos) - Il Comune ha lanciato un bando da 2,4 milioni che prevede 50 posti-casa per gli irriducibili e 60 posti in microstrutture collettive, mentre le macrostrutture collettive resteranno aperte anche di giorno e coinvolgeranno gli ospiti in diverse attività. Un altro bando che uscirà entro fine anno metterà a disposizione 80 posti per senza fissa dimora con particolari vulnerabilità di tipo fisico, psichico o relative alla dipendenza. Il Comune di Milano è inoltre in cerca di soggetti, associazioni o gruppi di cittadini che si candidino come volontari per gestire spazi, comunali o propri, per ospitare senza fissa dimora.