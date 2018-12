22 dicembre 2018- 15:32 Milano: da Comune aiuti alimentari a persone in difficoltà per il Natale (2)

(AdnKronos) - All’organizzazione delle diverse iniziative di solidarietà hanno contribuito i Municipi e i servizi sociali territoriali: grazie a questa rete, ad esempio, 257 famiglie residenti nel Municipio 6 riceveranno un pacco con generi alimentari di prima necessità con panettone e spumante, un libro, due biglietti per il cinema e un gioco da tavolo. Nel Municipio 2, invece, decine di bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni riceveranno dei kit utili per la scuola dell’infanzia a cui si aggiungeranno diverse carte prepagate per dare la possibilità a persone bisognose di acquistare beni alimentari. Pacchi dono (105) e buoni spesa anche per le famiglie del Municipio 4, con una particolare attenzione ai ragazzi fino ai 14 anni che riceveranno un regalo commisurato alla loro età. La collaborazione è stata proficua anche con le parrocchie: per esempio, nel Municipio 8 verranno consegnati cesti natalizi alle parrocchie del Sacro Cuore alla Cagnola, di S.Ambrogio ad Urbe, della Resurrezione e anche all’Opera don Gianella /Casa di Gastone.