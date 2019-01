31 gennaio 2019- 16:52 Milano: da Comune oltre 5 mln per contrasto alla povertà (2)

(AdnKronos) - "In questi anni -spiega Majorino- abbiamo scelto di non arretrare sul piano delle risorse pubbliche utilizzate per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà, anche a fronte di tagli da parte del governo. Confermiamo questa intenzione che nel tempo ci ha portati ad essere la prima città d’Italia per la spesa dedicata a questi capitoli, portando, dal 2011 a oggi, da 16 a 37 milioni le risorse in bilancio, e insistendo nel rafforzamento dei servizi e della rete virtuosa costruita insieme al terzo settore".Si tratta di "una cifra che rappresenta più del doppio della media nazionale", sottolinea il portavoce del forum del terzo settore, Paolo Petracca. In questo ambito rientra la creazione di una task force tra assessorato alla Casa e assessorato alle Politiche sociali per affrontare la questione dell’emergenza abitativa che si concretizzerà nei prossimi mesi con la nascita di uno sportello integrato a cui rivolgersi per ottenere informazioni e possibili soluzioni.E "visto che spesso è proprio nelle case popolari che si concentra il disagio sociale e si avverte la ferita della solitudine -conclude Majorino- stiamo per dare vita a un’iniziativa a cui teniamo molto: un’azione di monitoraggio che porti alla realizzazione di un dossier scritto insieme ai comitati degli inquilini, ai custodi sociali e ai cittadini che evidenzi quali sono i problemi sociali più urgenti oppure le esperienze positive".