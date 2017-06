MILANO: DA CULTURA E SPORT NUOVE INTITOLAZIONI PER STRADE E GIARDINI

10 giugno 2017- 17:36

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Arrivano dal mondo della cultura e dello sport le nuove intitolazioni approvate dalla Giunta comunale di Milano che interesseranno il quartiere di Citylife, il municipio 2 e il municipio 6, nel capoluogo lombardo. Il 'Giardino per gli artisti' nascerà nell’area verde compresa tra via Fratelli Lumière, via Cavalcanti, via Sant’Alessandro Sauli, via Natale Battaglia e via Soperga. L’intitolazione, proposta dal municipio 2, è dedicata ai numerosi artisti che in quella zona si incontrano e hanno i loro laboratori. Ad Alfonsina Strada sarà invece dedicato il tratto viario compreso tra l’asse ferroviario Milano-S. Cristoforo e via Francesco Gonin.