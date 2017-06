MILANO: DA CULTURA E SPORT NUOVE INTITOLAZIONI PER STRADE E GIARDINI (2)

10 giugno 2017- 17:36

(AdnKronos) - Nata a Castelfranco Emilia nel 1891, Alfonsa Rosa Maria Morini è deceduta a Milano il 13 settembre 1959. Ciclista su strada, è stata la prima donna italiana a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia e per questo è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile. Ottenne anche numerosi successi in competizioni all’estero, correndo nel Vèlodrome Buffalo e al Vèlodrome d’Hiver in Francia. Per quanto riguarda la nuova area di City Life, infine, oltre all’intitolazione a Demetrio Stratos della via più lunga del Parco CityLife che si snoda tra piazza Sei Febbraio e viale Eginardo, e in continuità con i precedenti nominativi dedicati a personaggi del mondo della cultura, due nuovi tratti viari saranno dedicati all’architetto Anna Castelli Ferrieri (tra viale Boezio e piazza Tre Torri) e alla scrittrice Anna Maria Ortese (tra piazza Tre Torri e largo Domodossola).