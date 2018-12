31 dicembre 2018- 13:50 Milano: da domani scatta blocco veicoli diesel euro 4

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Da domani, martedì primo gennaio 2019, anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal 'protocollo aria' delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Lo rende noto il Comune di Milano.Previsti il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare di sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa).Le limitazioni scattano a seguito del superamento, per oltre quattro giorni consecutivi, dei livelli consentiti di polveri sottili (Pm10) nell'aria, così come rilevato in questi giorni dalle centraline dell’Arpa-agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.