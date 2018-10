13 ottobre 2018- 15:46 Milano: da lunedì si riaccendono i termosifoni in case, uffici e negozi

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Da lunedì prossimo, 15 ottobre, a Milano tornano ad accendersi gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi. Lo rende noto il Comune, precisando che sarà possibile tenere accesi i caloriferi fino a 14 ore al giorno. Fino a che le temperature resteranno miti, però, l'Amministrazione ha deciso di non accenderli negli edifici pubblici, ad eccezione di nidi, scuole dell'infanzia, residenze per anziani e centri per persone con disabilità.Con l’apertura della stagione termica riprenderanno anche i controlli a campione operati dal Comune, che ogni anno verifica circa 10mila impianti, tra autonomi e centralizzati. A questi controlli si aggiungono diverse azioni messe in campo dal Comune, come il bando per la concessione di contributi per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici privati per un totale di 23 milioni e 250mila euro o il protocollo recentemente firmato con Gse per l’efficientamento energetico di edifici scolastici, per un valore di 18 milioni di euro. Inoltre, tra il 2005 e il 2017, sono stati effettuati interventi in 31 centrali termiche per 11 milioni e 600mila euro e ad oggi sono allacciati alla rete di teleriscaldamento 47 edifici comunali non residenziali. Sono stati anche avviati i lavori di trasformazione da gasolio a metano delle 29 centrali termiche negli stabili di edilizia residenziale pubblica comunali. Per ogni dubbio o informazione, infine, il Comune mette a disposizione lo sportello energia di corso Buenos Aires, nel sottopasso pedonale, all'angolo con via Giovanni Omboni, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Ed è possibile contattare gli operatori anche tramite il numero di telefono 02.88468300, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.