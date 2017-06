MILANO: DA STASERA ALLERTA METEO, IN ARRIVO TEMPORALI

24 giugno 2017- 17:17

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Dall'afa all'allerta meteo per temporali forte. A Milano è stato convocato per stasera alle 20 il Centro operativo comunale per il 'rischio temporali forti e rischio idraulico'. L'obiettivo è quello di attivare un eventuale piano di emergenza e il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. In serata, "è previsto il passaggio di un fronte perturbato colmo di aria fresca di origine atlantica accompagnato da fenomeni temporaleschi", spiega il Comune, con una prima fase individuata tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domenica". Dalle 20 saranno in allerta le squadre di protezione civile, le pattuglie della polizia locale e la squadra servizio idrico di MM.