MILANO: DAL 29 MAGGIO PARTONO LAVORI PER M1 FINO A MONZA, PRONTA NEL 2019

23 maggio 2017- 17:35

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Tra più o meno due anni la linea M1 della metropolitana di Milano arriverà a Monza. Tra circa dieci, sarà la M5, con un costo complessivo di 1,3 miliardi e dieci nuove fermate, a portare a Monza dalla fermata di Bignami. Il piano di potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico a Milano e Monza, per contrastare l'utilizzo dell'auto privata e rispondere a uno scenario di aumento del traffico in città, prevede il prolungamento della M1 e della M5. Nel primo caso, i lavori riprendono il 29 maggio: si tratta di realizzare 1,9 chilometri, 2 stazioni, un parcheggio auto da 2.500 posti. Diventerà nodo di interscambio Cinisello Monza, che metterà in connessione le linee M1 e M5 con la A4 Torino-Milano-Trieste, la A52 Tangenziale Nord Milano (Rho-Monza), la SS. 36 superstrada Valassina Milano-Monza-Lecco-Sondrio, un terminal di linee su gomma per la Brianza e il nord Milano, un parcheggio di interscambio di 1.500 posti auto, un centro commerciale.Secondo il cronoprogramma sono previsti 60 giorni per il progetto esecutivo, 750 giorni di lavoro, 60 giorni di pre-esercizio. Si può quindi prevedere che la M1 inizierà il servizio a Monza Bettola a fine 2019. Per quanto riguarda le risorse economiche il finanziamento è di 23 milioni di euro approvati dal Cipe lo scorso 1 dicembre all’interno del Patto per la Lombardia con Regione e Governo.