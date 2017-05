MILANO: DAL 29 MAGGIO PARTONO LAVORI PER M1 FINO A MONZA, PRONTA NEL 2019 (2)

23 maggio 2017- 17:35

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il prolungamento di M5 da Bignami a Cinisello Balsamo verso Monza città, Monza Ospedale S. Gerardo e Monza Polo istituzionale con otto chilometri e dieci fermate, MM ha consegnato il ‘Progetto di fattibilità tecnica ed economica – fase 1'. Il finanziamento del progetto definitivo, 16 milioni di euro, è nel Patto per Milano mentre il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 1,3 miliardi di euro. L’intera tratta ha una lunghezza tra i 12,1 e 13,7 chilometri, 10 o 12 stazioni, un deposito collocato nel Comune di Monza poco a nord del nodo di interscambio con la M1 a Monza Bettola. Il tempo di realizzazione per l’intera tratta di Monza è indicato nell’ordine dei 10 anni da oggi, a conclusione della prima fase del progetto di fattibilità tecnico-economica. Per quanto riguarda i costi che comprendendo infrastruttura, materiale rotabile, progettazione, oneri di sicurezza, si ipotizza un totale complessivo tra 1,06 e 1,27 mld, circa 20-22 milioni di euro all’anno. Per quanto riguarda i passeggeri trasportati si stima nell’ora di punta un aumento tra i 6.100 e i 6.700 passeggeri all'ora in più dello scenario della linea M5 attuale calcolato per il 2024 in 20.300 passeggeri/ora, portando la linea 5 ad un numero complessivo di circa 27mila passeggeri/ora nell’ora di punta. Si tratterebbe di un aumento di passeggeri dell’ordine del 30-33%. Complessivamente nel giorno tipo lavorativo lo scenario base M5 senza prolungamento sarebbe di 130mila passeggeri al giorno che aumenterebbe a circa 170mila passeggeri al giorno.