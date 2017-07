MILANO: DE CORATO (FDI), VIGILI DI QUARTIERE INTERVENTO TARDIVO

8 luglio 2017- 21:16

Milano, 8 lug. (AdnKronos) - I vigili di quartiere "furono introdotti da Del Debbio nel 1997, nel numero di 500. Nel 2011, invece, Pisapia li degradò adibendoli al controllo delle auto in divieto di sosta. Adesso Sala e lo 'sceriffo' a giorni alterni, alias Carmela Rozza, li reintroducono. Ma a cosa servirà, dopo 6 anni di giunta rosso arancione e il disastro della gestione migranti?". Così Riccardo De Corato, capogruppo di Fdi-An in Regione Lombardia, commenta l'adozione del servizio che a partire dal prossimo lunedì sarà attivo, in forma sperimentale, in nove zone di Milano.Per l'ex vicesindaco milanese, "l'emergenza sicurezza ormai include anche Duomo e San Babila, altro che Barona o Gratosoglio" e "quello messo in atto dalla giunta Sala è un palliativo, adottato fuori tempo massimo, che dimostra come in tema di sicurezza la sinistra sappia solo rincorrere. E maldestramente"."Volendo fare una battuta - conclude De Corato - credo che Gabriele Albertini, Paolo Del Debbio e tutta la giunta di centrodestra del 1997 dovrebbero quanto meno chiedere i diritti a Giuseppe Sala e Carmela Rozza".