22 dicembre 2018- 18:01 Milano: De Corato, soddisfatto per Monumento a martiri foibe, battaglia da 2014

Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Soddisfazione di Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, per la decisione del Comune di iniziare i lavori di costruzione di un Monumento dedicato alle foibe. "E' una mia battaglia dal 2014, durante l'amministrazione Pisapia", afferma il politico milanese di Fratelli d'Italia. "Il centrodestra, in precedenza, aveva già provveduto a intitolare una strada ai Martiri delle Foibe (vicino a piazza Istria) e a costruire il collegamento tra piazza della Repubblica e porta Venezia. Non posso che esprimere - aggiunge -la mia personale soddisfazione, unitamente a quella del partito che rappresento, per la notizia del via alla costruzione di un monumento che ricordi la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Sin dai tempi di Giorgio Almirante, questa è stata una battaglia storica per la destra italiana".De Corato è convinto che la stessa soddisfazione "sarà condivisa dalle associazioni dei giuliano dalmati, a cui la storia italiana ha negato per oltre mezzo secolo il riconoscimento delle pene sofferte. Finalmente la tragedia delle foibe e dell'esodo comincia a diventare patrimonio condiviso, da Milano al resto dell'Italia".