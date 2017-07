MILANO: DELPINI, MIA ATTENZIONE SI CONCENTRA SU MIA INADEGUATEZZA (2)

(AdnKronos) - Monsignor Delpini ha ringraziato il Papa per la nomina, ma ha più volte sottolineato il suo senso di inadeguatezza per l'incarico di arcivescovo di Milano. "Vi chiedo aiuto a fare un cammino insieme, visto che da solo non so fare niente. Non sono all’altezza della leadership che sarebbe auspicabile", ha detto. "Se considero la chiesa di Milano, mi sembra che ci vorrebbe un arcivescovo santo, mentre io sono solo un brav’uomo, un po’ mediocre. Per la complessità della chiesa di Milano, con le forze, le iniziative, i movimenti, le istituzioni che ci sono, ci vorrebbe un arcivescovo carismatico e trascinatore, mentre io sono stato piuttosto un impiegato della Curia. Forse per trascinare il popolo cristiano e la società civile non sono il personaggio giusto", ha aggiunto.Anche a livello culturale "a confronto dei miei predecessori, i cardinali Martini, Tettamanzi e Scola, io rimango schiacciato dal raccogliere la loro eredità. Io ho scritto solo sciocchezze e cose per bambini". Delpini ha anche scherzato sul suo nome, Mario, “inadeguato” se confrontato con “i grandi e solenni nomi” dei suoi predecessori: Angelo, Dionigi, Carlo Maria, Giovanni Battista. “Qualcuno potrebbe chiedersi: Mario, ma che nome è?”. A chi gli chiedeva se si trasferirà nel palazzo accanto al Duomo dove vive Scola, Delpini, che ora vive con i preti anziani nella Casa del Clero di via Settala, ha detto di non voler "affrettare traslochi".