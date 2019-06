7 giugno 2019- 18:59 Milano: denunciato per spaccio proprietario negozio cannabis

Milano, 7 giu, (AdnKronos) - La polizia di Milano ha denunciato in stato di libertà il proprietario di un negozio di cannabis, "Canapa's Kingdom" in via Cesana, per detenzione e traffico di droga. Dopo il sequestro di sette tipologie di infiorescenze di canapa essiccata messa in vendita nel negozio, la polizia ha esaminato i campioni, che sono risultati positivi al principio attivo Thc e con una soglia superiore allo 0,5%, illegittima ai fini commerciali della sostanza. La polizia ha quindi denunciato il gestore, 47 anni, ai sensi degli articoli 17 e 73 del D.P.R. 309/90 e sequestrato 35 confezioni di canapa dal peso di 140 grammi e dal valore di 1.500 euro.