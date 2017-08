MILANO: DISAGI A LINATE E MALPENSA DOVUTI AD ASSEMBLEA DIPENDENTI HANDLING

1 agosto 2017- 10:38

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - E' stata un'assemblea dei dipendenti di tutte le società di handling (servizi aeroportuali di terra) convocata a stretto giro ieri sera a provocare ritardi e disagi a Malpensa e Linate, gli aeroporti di Milano, questa mattina. Secondo quanto si è appreso, all'origine dell'agitazione c'è l'arrivo della cooperativa Alpina, che lavorerà in subappalto per l'handling di Ryanair a Malpensa. I lavoratori si sono riuniti in assemblea per discutere della "mancata risposta delle istituzioni a seguito dell'incontro svoltosi ieri in prefettura a Varese". A Linate l'assemblea è finita alle 7, a Malpensa, dove ci sono stati la maggior parte dei disagi, intorno alle 10: si sono verificati ritardi di circa mezz'ora nei voli e ritardi nella consegna dei bagagli.