2 novembre 2018- 13:36 Milano: domenica musei aperti e gratuiti, programma speciale al Castello

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Il 4 novembre sarà ancora 'Domenica al museo', l’iniziativa del Comune di Milano che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei civici la prima domenica di ogni mese. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente i Musei del Castello Sforzesco – Museo della Pietà Rondanini, Pinacoteca, Museo d’Arte Antica, Museo delle Arti Decorative, Museo degli Strumenti Musicali, Museo della Preistoria e Protostoria – il Museo del Novecento, la Collezione permanente del MuDeC (e le due mostre 'Capitani coraggiosi' e 'Se a parlare non resta che il fiume'), la Gam, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina.Aperti gratuitamente anche La Pinacoteca di Brera e Armani/Silos.Per l’occasione il Castello Sforzesco propone il nuovo programma di 'Bimbi al castello', con laboratori creativi e attività didattiche che porteranno i bambini a scoprire i cortili e i musei della fortezza milanese.Il calendario delle attività prevede 'La leggenda dell'ippocastano' con ritrovo all'Infopoint alle 10.45 - 11 - 12.30 (7/11 anni). Nell’antico parco ducale dovevano esserci magnifici alberi, come nell’attuale parco Sempione. Non era ancora conosciuto però uno degli alberi più belli, il castagno d’India, o ippocastano, sul cui arrivo in Europa si racconterà la bellissima leggenda nata dalla fantasia dell’artista cantastorie Giarcarlo Perempruner. I bambini osserveranno dal vivo queste magnifiche piante e le confronteranno con i più begli alberi dipinti nei quadri della Pinacoteca, per creare poi insieme un’originale composizione di foglie con la tecnica del frottage.