2 novembre 2018- 13:36 Milano: domenica musei aperti e gratuiti, programma speciale al Castello (2)

(AdnKronos) - Altra iniziativa, il 'Castello incantato' (ritrovo infopoint alle 10.45 - 11 - 12.30 (4/5 anni): con l’aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere ai bambini l’atmosfera della corte in cui vivevano le dame con i loro cavalieri, raccontando i banchetti e le feste di corte, gli usi, i costumi e i giochi degli Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro castello. Come attività pratica i bambini realizzeranno uno stemma ispirandosi a quelli incontrati durante la visita. E ancora, 'Gli strumenti raccontano' (ritrovo Cortile della Rocchetta alla base dello scalone dalle 10.30 - 11 - 12.30 (5/12 anni). Un percorso di visita al Museo degli Strumenti Musicali, guidato dalla musica stessa. Non mancheranno infatti prove pratiche degli strumenti e moltissimi esempi di musica dal vivo. Quindi, 'Leonardo da favola' con ritrovo all'Infopoint alle 14.45 - 15 - 16.30 (4/7 anni): fantastiche storie di animali, racconti avventurosi e divertenti composti dalla sua inesauribile fantasia e riportati nei suoi celebri codici. I bimbi ascolteranno le favole più belle e poi, su una preziosa pergamena, si divertiranno a illustrare quella che hanno preferito. Infine, 'C'era una volta la famiglia Sforza' (ritrovo Infopoint 14.45 - 15- 16.30 (6/10 anni): i giovani visitatori sono invitati dalla famiglia Sforza ad entrare nel castello per conoscere tutti i più importanti rappresentanti dell’antica dinastia. Dopo aver ascoltato storie e aneddoti, si cimenteranno dapprima nella ricostruzione dell’albero genealogico sforzesco, per passare, poi, alla creazione di quello della propria famiglia.