MILANO: DOMENICA TORNA EAST MARKET DI LAMBRATE

19 gennaio 2018- 20:53

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Primo appuntamento dell'anno, domenica, per East Market, il mercatino vintage di Lambrate dedicato ai privati, dove tutti possono vedere, comprare e scambiare. Saranno presenti oltre 250 selezionati espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Negli oltre 6000 metri quadri espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate sarà presente una selezione di oggetti come abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo e artigianato, che catalizza nuove tendenze del fashion e della musica, con oggetti e idee sempre diverse. Aree dedicate allo street food con East Market Diner, East Market Shop, videogame e DJ set.