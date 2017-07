MILANO: DON CARRON (CL), COLPITI DA SEMPLICITà E UMILTà MONS. DELPINI

7 luglio 2017- 17:14

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - "Insieme a tutti gli amici di Comunione e Liberazione partecipo alla gioia della Chiesa ambrosiana, alla quale il Santo Padre ha dato un nuovo pastore. Già dalle sue prime parole ci ha colpito la semplicità e l’umiltà con cui si è presentato, dicendosi bisognoso della condivisione e della corresponsabilità di tutti per raccogliere l’eredità di Ambrogio, Carlo e degli altri suoi predecessori". Queste le parole che don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha indirizzato a monsignor Mario Delpini, nuovo arcivescovo di Milano."Ben consapevoli dei nostri limiti e della nostra fragilità, desideriamo rispondere al suo invito, per collaborare con lei - si legge in un passaggio della missiva - nel compito che papa Francesco ha indicato durante la visita a Milano: in questo cambiamento d’epoca, 'non temere le sfide, perché ci fanno crescere. Sono segno di una fede viva, di una comunità viva che cerca il suo Signore e tiene gli occhi e il cuore aperti. Le sfide ci aiutano a far sì che la nostra fede non diventi ideologic'» (25 marzo 2017). Per questo consegniamo nelle sue mani di padre tutte le nostre comunità sparse nella diocesi"."Attendendo il suo ingresso in diocesi, le assicuriamo fin da ora la nostra preghiera di figli" conclude la lettera di don Carron.