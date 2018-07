17 luglio 2018- 14:27 Milano: droga a Bruzzano, otto indagati e perquisizioni in locali e negozi

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Otto indagati e perquisizioni in svariati locali commerciali, tra cui negozi e ristoranti. E' il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia di Milano che lo scorso sabato ha notificato otto avvisi di garanzia a sette cittadini italiani e uno di nazionalità marocchina per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Uno di questi anche per riciclaggio in relazione a fatti consumati in Milano tra febbraio e giugno 2018. L'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato Comasina e coordinata dal sostituto procuratore di Milano, Mauro Clerici, ha preso spunto dalle indagini della sezione investigativa del commissariato all’interno del quartiere milanese di Bruzzano, che avevano portato all’arresto di tre persone lo scorso febbraio individuando una piattaforma dello spaccio ben organizzata con movimenti e soggetti che avevano ruoli ben definiti: dal boss, al cavallino sino alla vedetta. Nel prosieguo delle indagini, gli agenti hanno rilevato la presenza di nuovi soggetti pregiudicati del quartiere di Bruzzano e della vicina zona di Affori, collaterali al gruppo di spacciatori monitorati, che a vario titolo operavano nello smercio degli stupefacenti controllando anche la piazza in assenza di uno degli spacciatori detenuto in carcere.