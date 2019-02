16 febbraio 2019- 18:50 Milano: due arresti in stazione centrale

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - La polizia ferroviaria in servizio alla stazione centrale di Milano ha arrestato una donna che faceva parte di un gruppetto che girovagava all’interno della stazione. In seguito al controllo, la donna, 39enne, è stata portata in carcere perché a suo carico c'era un ordine di carcerazione per una pena di due anni e due mesi di reclusione. Sempre ieri, un'altra pattuglia della Polfer è intervenuta in seguito ad una discussione animata tra due extracomunitari, entrambi sprovvisti di documenti. Uno di loro è stato trovato in possesso di un pacchetto contenente 9 barrette di hashish per un totale di 9,4 grammi ed è stato arrestato per il reato di spaccio.