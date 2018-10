31 ottobre 2018- 08:28 Milano: duplice omicidio Canegrate, dieci arresti per droga

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) nei confronti di dieci persone - otto di origine albanese, un cittadino romeno e un italiano - ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di "ingenti quantitativi" di cocaina, eroina e marijuana. La misura cautelare - eseguita nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Pesaro e Urbino, e Rovigo - è stata emessa a conclusione dell’indagine iniziata dopo l'omicidio con colpi d'arma da fuoco dei due cittadini albanesi Alban e Agron Lleshaj, avvenuto a Canegrate il 10 novembre 2016, i cui presunti autori sono stati arrestati il 4 maggio 2017. Ulteriori dettagli saranno divulgati nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 12 nella sala stampa del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano, in via della Moscova, cui prenderà parte anche l’autorità giudiziaria.