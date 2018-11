1 novembre 2018- 13:10 Milano: è ai domiciliari ma viene sorpreso in discoteca, arrestato

Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Era agli arresti domiciliari, ma non rinunciava alla movida milanese. Un 35enne, pregiudicato, finito ai domiciliari per una vicenda di furti d'auto tramite clonazione delle chiavi, è stato notato lo scorso mese di settembre in compagnia di un altro pregiudicato mentre trascorreva la serata in un famoso locale notturno del capoluogo.I carabinieri della stazione di Affori hanno quindi condotto una serie di indagini, prendendo in esame anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale. E dopo aver accertato che si trattava effettivamente di lui, lo hanno arrestato e trasferito al carcere di San Vittore.