MILANO: ESIBISCE DOCUMENTI FALSI A UN CONTROLLO DEI CARABINIERI, ARRESTATO

8 giugno 2017- 15:33

Milano, 8 giu. (AdnKronos) - Era stato espulso dall'Italia tre anni fa, con il divieto di reingresso per 10 anni, ma ieri è stato sorpreso in una via di Milano e arrestato. L'uomo, un 63enne di origine peruviana, è stato fermato per un controllo dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano durante un servizio di pattuglia in via Bambaia. Alla richiesta dei militari, ha esibito un passaporto argentino, la cui fattura ha destato qualche sospetto. Tanto che il documento è stato sottoposto a un controllo con lampada di Wood, che ha consentito immediatamente di accertarne la falsità. Il 63enne è stato quindi identificato mediante foto-segnalamento, risultando irregolare e già noto alla giustizia, oltre che già condannato per reati di falso e contro il patrimonio. Espulso dal territorio nazionale nel 2014, aveva il divieto di reingresso per 10 anni. Per lui, quindi, sono scattate le manette: dovrà rispondere di possesso di documenti di identificazione falsi, false attestazioni a pubblico ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato.