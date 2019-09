20 settembre 2019- 17:23 Milano: esplosione Trezzano, coinvolta fabbrica di cannabis light legale

Milano, 20 set. (AdnKronos) - E' La ditta Three of Light di cannabis light legale quella coinvolta nell'esplosione e poi incendio in via Monte Edison a Trezzano sul Naviglio. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all'esplosione.