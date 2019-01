28 gennaio 2019- 13:26 Milano: estorsioni online a sfondo sessuale, si temono 400 vittime

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Sono 28 i casi accertati in dettaglio in Lombardia, ma sono 400 le potenziali vittime in tutta Italia (di cui il 30% ha già presentato denuncia) emerse dall'indagine della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha portato all'arresto di un 43enne che deve rispondere di accesso abusivo a sistema informatico e sextortion online.Le indagini, condotte per oltre un anno, hanno permesso di ricostruire come l'uomo attraverso profili social falsi, in particolare femminili, sarebbe entrato in contatto con uomini, tra i 30 e i 50 anni, anche mediante invio di foto accattivanti con le quali in realtà 'infiltrava' il malware necessario per prendere possesso dei dispositivi informatici, trafugando documenti e file multimediali compromettenti. Dietro minaccia della loro pubblicazione, sarebbe riuscito a obbligare le vittime al pagamento di somme di denaro, da 500 euro fino a 3mila euro: sarebbero stati individuato 25mila euro in transazioni bitcoin.Non è bastato l’utilizzo di connessioni telematiche anonime, la movimentazione dei profitti illeciti in conti accesi in diversi Paesi - oltre all'Italia, in Estonia, Regno Unito, Spagna e Germania - e l’utilizzo di wallet Bitcoin, per sfuggire alla misura cautelare in carcere che è stata eseguita dagli agenti con l'aiuto dei colleghi di Trieste che hanno fornito elementi utili alla localizzazione dell’indagato. L'uomo, disoccupato, "viveva esclusivamente delle estorsioni, soldi che spendeva in lussuosi viaggi all'estero", spiegano gli investigatori. Il servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, invita i cittadini a non pagare alcuna forma di riscatto e a denunciare eventuali reati anche se solo tentati.