8 maggio 2018- 14:21 Milano: ex scalo Porta Romana, polizia sgombera insediamento abusivo (2)

(AdnKronos) - Il servizio è stato predisposto dal questore Marcello Cardona allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire l'illegalità, oltre che per censire ed individuare gli occupanti allontanandoli dagli stabili. Le operazioni di sgombero sono state effettuate con l'ausilio di squadre di carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e personale del Comune di Milano e della Protezione civile.L'attività della polizia, svolta dal personale della questura milanese con gli uomini del commissariato Scalo Romana, l'ufficio prevenzione generale, la Digos, la squadra mobile, l'ufficio immigrazione, il reparto mobile e la polizia scientifica, si è conclusa con il controllo di 35 soggetti dei quali 12 sono stati accompagnati in via Fatebenefratelli e messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale.