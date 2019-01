19 gennaio 2019- 20:24 Milano: Fdi organizza fiaccolata per Jan Palach

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Fratelli d'Italia ha organizzato una fiaccolata a Milano in ricordo di Jan Palach. Nel pomeriggio, in piazza San Carlo, tutti i dirigenti e parlamentari di Fdi, insieme ai giovani militanti, hanno reso omaggio allo studente cecoslovacco, che il 16 gennaio di 50 anni fa si diede fuoco a Praga per protestare contro l’occupazione del suo Paese da parte delle truppe sovietiche. Palach morì tre giorni dopo, il 19 gennaio, e divenne il simbolo dei martiri della Primavera di Praga, la rivoluzione democratica reclamata dal popolo cecoslovacco e stroncata dalla repressione sovietica. Dopo di lui altri sette studenti si suicideranno."Così come ieri combattevamo per la libertà dei popoli contro il comunismo, oggi siamo schierati contro tutti quei poteri sovranazionali che minano l'Europa unita e la sua gloriosa tradizione storica e politica", dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia.