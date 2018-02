MILANO: FERISCE UN UOMO IN VIA CRETA, INDAGATO

15 febbraio 2018- 21:29

Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Ha ferito un uomo durante una lite. Poi è fuggito, ma è stato fermato e indagato dalla Polizia. E' accaduto alle 20 di ieri quando gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione generale sono intervenuti in via Creta dove era stato segnalato un uomo ferito da arma da taglio sotto lo sterno. La vittima,un egiziano di 33 anni, regolare sul territorio italiano, è stato trasportato in codice rosso al San Paolo. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto un uomo che discuteva animatamente con l'egiziano per poi iniziare una colluttazione e darsi alla fuga. Uno dei testimoni avrebbe riconosciuto l'aggressore, un italiano del '76 residente a Milano con precedenti. Le volanti, dopo accertamenti, hanno individuato il presunto autore del fatto il quale è stato indagato per tentato omicidio, data l' assenza del pericolo di fuga in quanto italiano con regolare residenza. Circa le ragioni del gesto, la Polizia evidenzia che sono state riferite presunte molestie che l'egiziano avrebbe arrecato alle figlie dell'autore del fatto. La vittima non è in pericolo di vita e non necessita di intervento chirurgico.