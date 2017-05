MILANO: FERMATI A BARRIERA MILANO EST GLI TROVANO 3 MLN IN COCAINA, ARRESTATI

22 maggio 2017- 16:41

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Viaggiavano a bordo di una Bmw X5 con 32 panetti di cocaina nascosti nell'auto, ma sono stati fermati dai carabinieri del nucleo radiomobile che, in collaborazione con i colleghi della sezione antidroga, li hanno bloccati e arrestati. E' accaduto a Milano a un 31enne di origine albanese residente nel cremonese e una 30enne di origine romena residente nel trevigiano.I due sono stati intercettati alla barriera autostradale di Milano Est a bordo di un suv con targa tedesca. I militari hanno chiesto loro i documenti, scoprendo che si trattava di una coppia già nota per reati legati allo spaccio di stupefacenti, così hanno deciso di effettuare una perquisizione personale. Dopo aver trovato addosso all'uomo circa 1.400 euro in contanti, hanno accompagnato i due in caserma per ulteriori accertamenti e l'auto è stata sottoposta a un controllo più approfondito. Nella scocca sottostante al veicolo, è stato trovato un vano di costruzione artigianale, chiuso con una serratura, all'interno del quale erano custoditi 26 panetti di cocaina per complessivi 32 chilogrammi, del valore di circa 3 milioni di euro. I due sono stati arrestati. L'auto è risultata intestata a un terzo uomo di origine albanese. I carabinieri stanno indagando per accertare il suo ruolo e per individuare la provenienza della droga.