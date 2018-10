2 ottobre 2018- 20:07 Milano: festa per le nozze d'oro, celebrate 3.600 coppie sposate da oltre 50 anni

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Torna l'appuntamento che l’amministrazione comunale di Milano dedica a quanti cinquant’anni fa si sono uniti in matrimonio. Stasera e domani, il teatro degli Arcimboldi darà il benvenuto a circa 3.626 coppie che potranno rivivere gli eventi del 1968 in uno speciale viaggio nel tempo tra momenti musicali, teatro e danza. All’appuntamento parteciperanno il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici, Roberta Cocco.La cerimonia sarà condotta da Tomas Leardini e Valentina Mignogna che ripercorreranno i fatti politici, sociali e di costume più importanti del 1968 con l’ausilio del canto, del teatro e di fotografie che scorreranno su un grande schermo posto alle loro spalle: dai grandi eventi internazionali, come la Primavera di Praga, l’assassinio di Robert Kennedy e Martin Luther King, passando dal Maggio francese fino ad arrivare al movimento sessantottino in Italia e all’esplosione delle contestazioni a Milano, con gli scontri alla facoltà di Architettura e le occupazioni dei licei, la clamorosa protesta a la Scala con il primo lancio di uova sulle pellicce e il concerto di Jimi Hendrix in cui la polizia è costretta a intervenire.L'ex calciatore del Milan e della Nazionale Giovanni Lodetti riporterà il pubblico alle gioie e ai dolori del mondo dello sport che quell’anno vide la nazionale italiana di calcio vincere la terza edizione degli europei di calcio, che si giocavano proprio in Italia. Orietta Berti regalerà al pubblico i suoi indimenticabili successi e i suoi ricordi legati a Milano. Ogni coppia riceverà in dono il volume “Correva l’anno… 1968” realizzato per ricordare, con testi e immagini, gli avvenimenti più significativi di quell’anno e successivamente riceverà a casa la pergamena ricordo della manifestazione, a firma del Sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore Roberta Cocco.