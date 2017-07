MILANO: FIAMME IN UN CAPANNONE, IN CORSO OPERAZIONI SPEGNIMENTO

24 luglio 2017- 21:32

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Fiamme in un capannone utilizzato per lo smaltimento di rifiuti plastici alle porte di Milano. L'incendio, divampato attorno alle 20 di questa sera, ha avvolto il deposito di Bruzzano, sviluppando un'alta colonna di fumo. Sul posto sono presenti circa venti vigili del fuoco, intervenuti con una decina di mezzi, tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Non sarebbero segnalati feriti.