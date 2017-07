MILANO: FILARMONICA SCALA RACCOGLIE 120MILA EURO PER GIOVANI DISAGIATI

6 luglio 2017- 19:11

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Centoventimila euro donati a quattro organizzazioni non profit milanesi che realizzano progetti a favore dei giovani delle periferie e il tutto esaurito ad ogni serata. E' il bilancio dell’edizione 2017 delle 'prove aperte' della Filarmonica della Scala conclusa ufficialmente questa mattina con la consegna degli assegni a La Strada Onlus, La Lanterna Onlus, Amici di Edoardo Onlus e Azione Solidale Onlus.I fondi, spiegano i promotori,"verranno destinati a progetti di sviluppo delle competenze dei giovani in vista dell’inserimento lavorativo e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché alla promozione di percorsi di orientamento formativo e al supporto di scuola e famiglie".L'iniziativa, frutto di una collaborazione tra Teatro alla Scala, Comune di Milano e UniCredit, "ha raccolto anche il contributo di solisti, direttori e professori d’orchestra, oltre che la partecipazione della città che, in otto anni di 'prove aperte', ha consentito di devolvere complessivamente circa 980mila euro al non profit ambrosiano". E "con l’edizione 2018, che sarà presentata in autunno, si punta a superare il traguardo di un milione di euro donati".In questa ottava edizione, ciascuna delle cinque serate ha registrato il tutto esaurito con un totale di 9.763 presenze e un ricavato medio per organizzazione di circa 30mila euro: "Inoltre i 1.119 carnet acquistati per accedere ai quattro appuntamenti benefici confermano l’altissimo tasso di fidelizzazione del pubblico delle 'prove aperte'.