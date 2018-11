29 novembre 2018- 20:42 Milano: Fontana, per metro 5 a Monza serve intervento diretto del Governo

Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Insieme ai Comuni di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo insisteremo affinché ci sia un intervento diretto del Governo per la realizzazione della metropolitana, un'opera fondamentale sia per questo territorio che per la città di Milano". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi alla Villa Reale di Monza, che ha ospitato il Consiglio comunale della città, allargato ai sindaci dei Comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, per discutere dei lavori di realizzazione della metropolitana Milano-Monza, che consisterà in un prolungamento della M5."Mi auguro -ha sottolineato il governatore- che non ci sia alcun ostacolo per la realizzazione di questo progetto con gli altri soggetti coinvolti decideremo un'azione comune, per poi concordarla con il Governo centrale". Fontana è al fianco dei sindaci: "Anche da parte di Regione Lombardia ci sarà la disponibilità a partecipare a quest'impresa comune".