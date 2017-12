MILANO: FUMOGENI ALLO STADIO, INDAGATI TRE TIFOSI DEL PORDENONE

13 dicembre 2017- 08:08

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Identificati e indagati dalla Digos tre tifosi del Pordenone trovati in possesso di fumogeni durante la partita Inter-Pordenone che si è svolta ieri sera a Milano. Per i tre tifosi, senza precedenti specifici, ci sarà un provvedimento di Daspo ed è in corso l'acquisizione delle immagini per l'identificazione di altri tifosi ospiti che hanno acceso fumogeni durante dall'incontro.