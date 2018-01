MILANO: FURTI E RICICLAGGIO AUTO, 14 ARRESTI

30 gennaio 2018- 08:17

Milano, 30 gen. (AdnKronos) - Sgominata dai carabinieri di Milano una banda dedita ai furti e al riciclaggio delle automobili. L'operazione, condotta dalle prime ore di questa mattina, ha portato all'arresto di 14 persone, di cui un moldavo, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e al riciclaggio di autovetture, auto-riciclaggio e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Gli arrestati si trovavano nelle province di Milano e Pavia.L’indagine, condotta dai carabinieri della compagnia di Corsico e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha consentito di documentare almeno 150 furti d’auto tra settembre e dicembre 2017, compiuti dal gruppo criminale in strade e parcheggi di centri commerciali dell’area metropolitana milanese e di alcuni comuni del pavese. L'obiettivo era ricavare pezzi di ricambio da mettere sul mercato.E’ in corso, poi, il sequestro di un centro demolizioni a Milano e di un capannone ad Assago, insieme a conti correnti, rapporti finanziari e cassette di sicurezza per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Ulteriori dettagli nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 12 al Comando Provinciale di via della Moscova.