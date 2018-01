MILANO: FURTI IN APPARTAMENTO, ARRESTATE 4 PERSONE

22 gennaio 2018- 19:59

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Nello scorso fine settimana la polizia ha arrestato cinque persone, quattro per furto in appartamento e una per aver rubato alcuni telefoni cellulari. Sabato sera gli agenti sono intervenuti in condominio in via Crimea e hanno sorpreso due uomini, cittadini georgiani di 28 e 35 anni, mentre tentavano di aprire le porte di due appartamenti con arnesi per lo scasso. I due sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato in abitazione.Domenica la polizia è intervenuta in un palazzo di via San Marco e hanno arrestato due uomini italiani di 57 e 59 anni mentre tentavano di rubare un televisore da un appartamento. Infine domenica un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato dopo aver rubato sei cellulari nella zona delle Colonne di San Lorenzo.