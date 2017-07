MILANO: GASPARRI, ESPELLERE SUBITO TUTTI I CLANDESTINI

17 luglio 2017- 17:02

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Espulsione subito di tutti i clandestini. A Milano per puro caso non si è trasformata in tragedia l'aggressione da parte di un immigrato irregolare extracomunitario tra l'altro noto alle Forze dell'Ordine. Si tratta infatti di un africano più volte fermato per violenza e resistenza e per queste ragioni colpito da un ordine di espulsione ancora non eseguito". Lo afferma Maurizio Gasparri, di Forza Italia, vicepresidente del Senato."Come pensano di tutelare i cittadini -aggiunge- se nemmeno le più elementari misure di sicurezza vengono attuate? L'immigrato pare abbia anche inneggiato ad Allah. Stiamo forse aspettando che compia una strage prima di prendere i necessari provvedimenti? Via subito chi non merita di stare in Italia e porte chiuse a tutti i clandestini".