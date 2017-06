MILANO: GELMINI, SU CITTà METROPOLITANA GOVERNO SI ASSUMA RESPONSABILITà

29 giugno 2017- 12:33

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Il governo si assuma la responsabilità di quanto sta accadendo alla città metropolitana di Milano. Lo afferma Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia, dopo che i consiglieri minacciano le dimissioni in massa non essendo arrivati i 45 milioni di risorse necessarie per appianare il buco di bilancio. "Cosa ne sarà della Città Metropolitana? Il pericolo commissariamento - afferma - si fa sempre più incombente e, in tal caso, tutti i servizi erogati dall’ente – dal trasporto pubblico provinciale alla manutenzione di strade ed edifici scolastici – saranno a rischio. Una situazione controversa, vergognosa e senza fine, non all’altezza di una grande area metropolitana come quella milanese"."A fronte dei mille dipendenti e, in particolare, dei lavoratori precari che, in caso di commissariamento, rischiano di restare senza occupazione, i Governi Renzi – Gentiloni si assumano, una volta per tutte, la responsabilità di questo disastro. E vale lo stesso anche per il sindaco Sala: la sua gestione - conclude Gelmini - si è rivelata del tutto inconcludente, incapace di interloquire con Roma e di portare a casa dei risultati. Basta giocare a nascondino".