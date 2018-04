27 aprile 2018- 08:33 Milano: giovane accoltellato in strada nella notte, morto

Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un giovane di 23 anni di origine bengalese, regolarmente residente sul territorio italiano, è stato aggredito e ucciso la notte scorsa nei pressi della zona della Stazione Centrale di Milano. L'aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Luigi Settembrini poco dopo le 2.30.Il giovane è stato trovato a terra da un passante, in stato di incoscienza e con una ferita da arma da taglio allo sterno. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, dove è giunto cadavere.