9 marzo 2019- 09:22 Milano: giovane ferito da colpo di arma da fuoco, è grave

Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Un giovane di 22 anni è stato gravemente ferito a una gamba con un colpo di arma da fuoco, nella tarda serata di ieri a Milano. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23.30; il giovane era all'interno di un parcheggio privato, in via San Paolino, nel quartiere milanese Famagosta. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Carlo.