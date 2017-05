MILANO: GIOVANE TROVATO MORTO IN ALBERGO, INDAGINI POLIZIA

13 maggio 2017- 20:16

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - Un 27enne di origine saudita è stato trovato morto in una camera d'albergo a Milano, a due passi dal centro, in via Porlezza. Sul corpo del giovane non ci sono segni di violenza, né sembra aver assunto droghe. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il ragazzo si trovava in città da qualche giorno per motivi di lavoro e potrebbe essere morto per un malore o per cause naturali. Tra qualche giorno sarà l'autopsia a stabilirlo. Il corpo del ragazzo, regolarmente registrato nell'albergo, è stato trovato dalla donna delle pulizie, nel primo pomeriggio.