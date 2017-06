MILANO: GIRAVA PER STRADA CON UN'ASCIA, DENUNCIATO DALLA POLIZIA

24 giugno 2017- 15:21

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Girava per strada in via Padova a Milano con un'ascia in mano, ieri, in evidente stato d'alterazione, tanto da attirare l'attenzione di alcuni cittadini che hanno chiamato la polizia. Per questo, un bulgaro di 19 anni è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, detenzione di stupefacenti e procurato allarme. L'uomo, raggiunto dagli agenti, ha anche tentato di scappare ma è stato subito bloccato. Nella sua abitazione, hanno scoperto una serra artigianale con quattro piante di Marijuana e apposite attrezzature per la coltivazione tra cui un umidificatore e una lampada. In più, la polizia ha trovato sotto al letto un borsone con all’interno un coltello, una mazza da baseball, una tronchese ed un machete.Sempre all’interno dell’abitazione, è stato rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un skimmer utilizzato per la clonazione di carte bancomat.