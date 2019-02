26 febbraio 2019- 16:32 Milano: giunta approva bilancio di previsione 2019-2021, ridotto il debito

Milano, 26 feb. (AdnKronos) - La giunta del Comune di Milano ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021, chiudendo l’anno in corso con un pareggio di 3,4 miliardi di euro per la parte corrente e di 3,2 miliardi di euro per la parte in conto capitale. Ora la delibera passa alla discussione in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.Il Comune ha ridotto il debito e risparmiato sul fronte della spesa corrente. Dal 2015 il monte risparmi è di 100 milioni di euro, "senza intaccare la qualità dei servizi ma con un’azione di efficienza sulla struttura del Comune", spiega una nota dell'ente. E l'impegno "continua anche nel 2019 nonostante l’accantonamento obbligatorio di 60 milioni di euro del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, aumentato del 10% rispetto all’anno scorso". Prosegue anche l’impegno nella riduzione del debito complessivo del Comune, calato di 538 milioni di euro rispetto al 2015.Tra le entrate resta congelato anche per il 2019 il Fondo per il Trasporto regionale, fermo a 267 milioni di euro nonostante il numero maggiore di chilometri di trasporto urbano. Aumenta invece il volume delle entrate extratributarie relative ai dividendi delle società partecipate: 142,8 milioni di euro rispetto ai 123 milioni di euro dello scorso anno, per il ricorso anche ai dividendi straordinari. Restano invariate le entrate derivanti da tributi che si attestano a 1,4 miliardi con una leggera diminuzione della Tari da 304,8 milioni di euro del 2018 a 300,9 milioni di euro del 2019.