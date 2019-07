19 luglio 2019- 19:17 Milano: giunta ricorre al Tar contro Mibac su vincolo QT8

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - La giunta di Milano ricorrerà al Tar contro il decreto con cui, il 3 giugno scorso, il ministero per i Beni e le attività culturali ha decretato l’interesse culturale particolarmente importante relativo al quartiere QT8. "Il provvedimento del Mibac - spiega il Comune - non ha accolto le osservazioni formulate ad aprile dall’amministrazione con cui si proponeva di sostituire il vincolo monumentale, considerato troppo impattante sulla gestione degli interventi di iniziativa pubblica e privata, con un più appropriato vincolo paesaggistico, già applicato in diversi abiti del territorio cittadino".