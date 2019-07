19 luglio 2019- 19:17 Milano: giunta ricorre al Tar contro Mibac su vincolo QT8 (3)

(AdnKronos) - “Il vincolo monumentale posto al quartiere – spiega l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – è una scelta anomala, che pare molto ideologica e che causerà criticità di intervento nelle manutenzioni di strade ed edifici pubblici per il Comune e rigidità burocratiche irragionevoli ai proprietari di abitazioni. Per questo, ricorriamo confidando di poter arrivare a un vincolo di natura paesaggistica molto più coerente rispetto alle caratteristiche del quartiere e che il Comune auspicava da anni". Intanto per il quartiere QT8 arriva un progetto di riqualificazione del Parco Monte Stella, oltre 300mila metri quadri di verde pubblico. Il progetto 'Monte Stella; nascita di un modello di tutela condivisa' ha vinto il Bando 57 promosso dalla Fondazione di Comunità di Milano-Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus che mette a disposizione fino a 100mila euro a favore di azioni e interventi in grado di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente delle comunità.