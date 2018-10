29 ottobre 2018- 19:01 Milano: il 31 ottobre in Bicocca incontro con pilota Frecce Tricolori

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca andrà in scena un evento dedicato a una delle eccellenze italiane più famose e ammirate del mondo, la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori.All'incontro sarà presente anche il capitano pilota Giulio Zanlungo, conduttore di Pony 5, secondo velivolo alla destra del capoformazione. Famoso per le sue manovre acrobatiche e per le particolari figure del 'Ventaglio', del 'doppio tonneaux' e del cosiddetto '4 e 5 a posto', tutte effettuate con rotazione a destra, Zanlungo parlerà della sua esperienza di pilota nelle Frecce Tricolori.L'incontro, dal titolo 'L'eccellenza italiana nel mondo: la pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori, sarà moderato dal professor Marco Bigoni, docente del dipartimento di Medicina e Chirurgia. L'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre alle ore 17, all'Edificio U6, Aula Martini, in Piazza dell’Ateneo nuovo, 1. E' gradita l'iscrizione.